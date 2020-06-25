أسرار الصحف ليوم الخميس 25 حزيران 2020

A + A -

اللواء: أسرار

همس

تدور في غرف مغلقة اتجاهات لإعادة النظر في الوضع الحكومي، إذا ما تفاقم الهريان في وزارات الخدمات الأساسية؟!

غمز

أغرب ما لاحظه، عضو في وفد صندوق النقد المفاوض أن المفاوضين اللبنانيين، يتصرفون، وكأنهم يفاوضون عن دولتين، وليس عن دولة واحدة ذات سيادة..



لغز

تتحدث جهات رقابية عن ضعف موظفين، أو من خارج الملاك، عينوا في مناصب رفيعة نظراً لقلة الخبرة، والإعداد المسبق.

نداء الوطن: خفايا

قام مرجع روحي باتصالات مكثفة لإنقاذ صورة بعبدا الحوارية لكنه جوبه برفض السلطة وتمسّكها بموعد اللقاء المقرّر وجدول أعماله.

نُقِل عن مرجع نيابي قوله في مجلس خاص: لو وافقْتُ على إقالة رياض سلامة لسقطت الحكومة ومعها العهد.

يتردد أنّ رئيس الحكومة حسان دياب يسعى جاهداً لإمكانية قيامه بزيارة خارجية بعد إعادة فتح المطار.

الجمهورية: أسرار

أكثر ارتباكاً

أعربت جهات متابعة انّ مسؤولاً بارزاً خرج من لقاء أحد الديبلوماسيين البارزين أكثر ارتباكاً.

استعادة زخم شعبيته

يؤكّد قيادي حزبي أنّ رئيس تيار كبير لن يتمكن من استعادة زخم شعبيته إلّا بصرف الأموال أو تشديد نبرة خطابه تجاه الأفرقاء الآخرين في الوطن.

أكبر الكذّابين

قالت شخصية سياسية «انّ مجموعة المستشارين هم أكبر كذّابين واصحاب مصالح في الداخل والخارج».