ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد... وهذا أبرز ما توقعته من أحداث صادمة

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مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وفي ظل الخوف من المجهول، عادت نغمة التوقعات لتطل علينا من جديد عبر الشاشات اللبنانية، بالرغم من أن العديد من اللبنانيين يعتبرونها مثيرة للسخرية، وفي هذا السياق أطلت السيدة ليلى عبد اللطيف عبر "الجديد" وأطلقت مجموعة من التوقعات أبرز ما جاء فيها:



- اسرائيل ستضرب لبنان في شهر تموز.

- اللبنانيون يلزمون بيوتهم لشهر مرة جديدة لكن ليس بسبب كورونا بل أحداث مؤسفة

- سعر صرف الدولار سيتجاوز ١٥ الف ليرة و سيتم تثبيته بعد سنوات على ٥٠٠٠ ليرة.

- المدارس لن تفتح أبوابها على المدى المنظور.

- أموالكم في البنوك لن تضيع وتعب السنين لن يتبخر.

- ارتفاع ملحوظ بعدد الاصابات بفايروس كورونا في الضاحية الجنوبية واستنفار في البقاع.

- حدث في إيران يلفت الأنظار ويشغل العالم.

- الشارع المصري سيشهد حراكًا جديدًا وصور الرئيس السيسي سترفع في ليبيا.

- انقلاب على الحكم في تونس والثورات تنتصر للمرة الثانية.



