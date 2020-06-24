مستشفى أوتيل ديو دو فرانس: اكتشاف حالة كورونا جديدة

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صدر عن إدارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" البيان التالي:"يعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" بكل أسف عن اكتشاف حالة كورونا جديدة لمريضة تعاني من مشاكل صحية مزمنة وكانت قد أمضت في المستشفى عدة أسابيع.

اجتمعت وحدة إدارة الأزمات هذا الصباح وطلبت اتّخاذ التدابير والإجراءات التالية:

1- إغلاق تدريجي للوحدة الإستشفائية التي كانت فيها المريضة وإجراء فحوصات لكافة المرضى الذين كانوا في هذه الوحدة. سوف يتم تعقيم هذه الوحدة وإغلاقها لمدة 14 يوما.

2- تم إجراء فحص الـPCR لكافة أفراد طاقم الوحدة، من أطباء وأطباء مقيمين وطاقم تمريضي، وتبين وجود 9 حالات إيجابية منهم، بالإضافة إلى نتيجة واحدة غير محددة. ويستكمل إجراء فحوصات إضافية حتى هذه الساعة.

3- تم إجراء الفحص لأفراد عائلة المريضة الذين قاموا بزيارتها وتبين وجود حالتين إيجابيتين.



في هذه المرحلة، يستحيل تحديد مصدر هذه الحالات الّتي كانت بدون أعراض ظاهرة أو ظهرت بأعراض خفيفة. باشر المستشفى بإجراء تحقيق داخلي وتم إعلام وزارة الصحة بحسب الإجراءات المعتمدة.

التشدد بإجراءات الحجر والأمن الصحيين في المستشفى على الفور.

سيتم القيام بحملة فحوصات على نطاق واسع للمخالطين:



1- سيتم إعادة الإتصال بجميع المرضى الذين غادروا هذه الوحدة منذ 14 يوما لإجراء فحوصات الـPCR.

2- يستكمل حاليا إجراء الفحوصات للطاقم التمريضي المخالط وطاقم التنظيف (USM).

يبذل مستشفى أوتيل ديو دو فرانس بكافة أقسامه أقصى جهوده للسيطرة على هذه العدوى التي لا يزال مصدرها مجهولا وتبقى سلامة الموظفين والمرضى وعائلاتهم أولوية".