الامن العام: توقيف 5 اشخاص يتداولون بالدولار في السوق السوداء ويتلاعبون ببيع المحروقات

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "متابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في كفرملكي والبوشرية كلا من: اللبناني ح.س.ط يملك معرضا لبيع السيارات والأردني إ.س.س وشقيقته م.س.س، يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص ويتداولون بالدولار الأميركي في السوق السوداء من دون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين، وضبطت في حوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.

كما ضبطت دوريات من المديرية في بلدة المنارة وطرابلس كلا من: اللبناني ف.خ.ع يملك محطة للمحروقات ويمتنع عن بيع مادة المازوت رغم من توفر 26 ألف ليتر لديه. - السوري (إ.س.إ) يستثمر محطة للمحروقات ويبيع صفيحة المازوت بسعر 24 ألف ليرة لبنانية مخالفا بذلك السعر الرسمي.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعا وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية وختم المحطتين بالشمع الأحمر.