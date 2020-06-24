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رسالة هامة من مغترب في فرنسا إلى المغتربين الذين سيأتون إلى لبنان

24
JUNE
2020
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نشر أحد المغتربين اللبنانيين في فرنسا رسالة توجّه بها إلى المغتربين الذين سيحطون رحالهم في لبنان اعتبارا من ١ تموز. وجاء فيها:

 

"راح يرجع ع لبنان كل يوم ٢٠٠٠ مغترب لبناني او اجنبي ..
اقل واحد راح يكون بجيبتو ٣٠٠٠$ و منهم ١٠٠٠٠$ كحد أقصى مسموح. ...

باختصار هيدي خطتهم لإعادة ضخ الدولار بالسوق اللبناني لإنقاذ سياستهم و سرقة هالاموال مجددا من خلال الصيارفة و و...

من هون حبيت اطلق مبادرة و هي أطلقت ب فرنسا لدعم كل المحلات الزغيرة و المشاريع العائلية:

- فتش عالمطاعم الزغيرة و ادعمها

- ما تروح على منتجع او مسبح خاص بتعرف انو مردوده لهيدا الحزب او لذاك المسؤول .

- ما تاخد قهوة من محل أجنبي ب ١٥٠٠٠
القهاوي الصغيرة ما بتشكي من شي !!

بس بدّك تصرف دولار او يورو ما تروح عند الصراف
فتش عجارك المحروق ع١٠٠$ كرمال يدفع القرض او عالطالب الي رايح يكفي علمه بأوروبا و مش ملاقي يورو يمكن تفرق معك شوي و تخسر بس بتصور انه الربح الاجتماعي أهم بكتير.

من وقت فك الحجر كتار من الناس المقتدرين بفرنسا عم يتبعوا هيدي السياسة.

و بتصور انو نحن كقوة اغترابية قادرين و من واجبنا نقوم بنفس المبادرة بوطننا و نعمل انتعاش لمجتمعنا بعيدا عن قرف السياسة و المصارف."

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