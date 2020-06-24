كنعان: تقريري خلال يومين... واتهامنا بعرقلة المفاوضات مضحك

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان لقاء وفد من اللجنة امس صندوق النقد بناء لطلبه واللجنة قامت بدورها الرقابي للخروج بنتيجة تحفظ الاقتصاد وتؤمن امكانية تفاوض افضل وقد شرحنا وجهة نظرنا والمقاربات التي توصلنا اليها

وقال " اتهامنا بعرقلة المفاوضات مضحك وما يعرقلها الانقسام الذي كان حاصلا بين وزارة المال والمصرف المركزي فهل هدف الدس عرقلة الدور الرقابي للجنة المال؟".

وختم كنعان "سأقدم تقريري لرئيس المجلس النيابي في اليومين المقبلين وسيكون لي مؤتمر صحافي أشرح فيه كل الحقائق للبنانيين".