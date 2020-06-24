ايلي اسود "ينوّر" سمير جعجع...

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رد المحامي ايلي اسود عبر حسابه الخاص على فيسبوك على تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلاً:

"لتفادي التكرار ، ولمرة اخيرة :

استمعت اليك وأنت تطالب باسقاط المنظومة الحاكمة ، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ..

لانعاش الذاكرة ، نصت المادة ٦٠ من الدستور الذي صارعتَ لانجاحهِ على الاتي :

لا تبعة على الرئيس الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى ، ولا يمكن اتهامه الا بثلثي اعضاء مجلس النواب ..

اشتغل عليها ، طالما انك مصرٌ على لصق التبعية الخارجية بالرئيس ، وبتغطيته السلاح الايراني في لبنان ..

المكان هو البرلمان ، عندك نوابك ، فليتقدموا بمضبطة الاتهام هناك ، وان لم يفلحوا ، فليستقيلوا ..

اذا كنتَ منسجما" مع ما تقول .."