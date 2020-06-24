ما بين مسيحيي الشرق .. وأميركا؟

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في العام ١٩٧٥ عرض وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية هنري كيسنجر بواسطة نائبه لشؤون الشرق الأوسط دين براون على فخامة الرئيس سليمان فرنجيه ترحيل المسيحيين من لبنان الى الوجهة التي يختارونها في الغرب.

لسنا بحاجة لقراءة معمقة لواقعة "عرض الترحيل" لندرك ان أهمية وخطورة هذا العرض تكمن في انه صدر من جهة رسمية حكومية تمثل الولايات المتحدة الأميركية الى جهة رسمية لبنانية تمثل الجمهورية اللبنانية.

المقلق ان بعض "القادة" المسيحيين يتناسون هذه الواقعة الخطيرة، ويبنون سياساتهم ومواقفهم كما لو انها لم تكن، او انها كانت حدثا عاديا عابرا لا يستأهل التوقف عنده، مع ان المنطق يشير الى انه لو نجح أصحاب "عرض الترحيل" من تنفيذ مضمونه، لتغير مصير الملايين من اللبنانيين المسيحيين فضلا عن مستقبل لبنان والشرق.

وما يزيد خطورة "عرض الترحيل" انه جاء في سياق سلسلة طويلة من المحطات والاحداث المحلية والإقليمية أدت الى تراجع عام للمسيحيين في الشرق، والى ضرب ادوارهم السياسية والاقتصادية والثقافية بشتى الوسائل والأدوات، والى انحسار انتشارهم الجغرافي والديمغرافي في لبنان والمنطقة، الامر الذي يعزز القناعة بوجود قرار جدي ومستمر لدى الإدارة الأميركية بإخراج المسيحيين من لبنان والمنطقة، هذا القرار ينبع من نظرية مفادها ان استمرار الوجود والدور المسيحي الفاعل في لبنان يتعارض مع المصالح والمشاريع الأميركية في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط.

ومن مراجعة شريط الاحداث اللبنانية والإقليمية التي سبقت وتلت، وحتى يومنا هذا، رفض الرئيس سليمان فرنجية وأركان الجبهة اللبنانية "عرض الترحيل" الأميركي للمسيحيين عن لبنان، يتبين لنا بما لا يقبل الشك ان الحروب التي شنّت على المسيحيين وبعض حلفائهم من اللبنانيين الذين أدركوا خطورة الأهداف الكامنة وراء العرض، كانت تستهدف فعليا تدمير الكيان اللبناني برمته، بدولته ومؤسساته، بهدف توطين الفلسطينيين فيه وخلق الوطن البديل لهم. ما يشكل برأيهم، حلا "للمشكلة" الفلسطينية-الإسرائيلية على حساب لبنان. وما كان استهداف المسيحيين تحديدا في تلك المرحلة الا نتيجة اعتقاد مفاده ان ترحيل او ضرب المسيحيين ولا سيما الموارنة منهم كاف لوحده لإسقاط لبنان، كونهم أصحاب المساهمة الأكبر في تأسيس وبناء دولة لبنان الكبير، مستندين الى المعطيات التاريخية التي سجلت عدم حماسة بعض المسلمين بالأساس لفكرة انشاء دولة لبنان الكبير، والى القدرة على استغلال الواقع الطائفي التعددي الذي يتميز به الشعب اللبناني لتمرير مشروع التوطين.



وهنا لا بد من التذكير ببعض المحطات الأساسية التي بدأت من أيلول الأسود (1970) وطرد الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردن واستقدامها الى لبنان، الى دخول الجيش السوري الى لبنان (1976)، الى تعتيم الإعلام العالمي على قصف ومهاجمة المناطق المسيحية (1975-1980)، الى قتل وتهجير المسيحيين من مدنهم وقراهم (الدامور- القاع- منجز- ... الجبل- شرق صيدا)، الى الاغتيالات وتحريض المسيحيين على افتعال الحروب الداخلية فيما بينهم (اهدن – الصفرا - الانتفاضات المتتالية)، الى تجريد المسيحيين من سلطاتهم الدستورية (اتفاقية الطائف)، الى سجن ونفي قادتهم دون تمييز بين "حليف" وعدو (نفي العماد عون وسجن سمير جعجع)، الى فرض الوصاية السعودية - السورية 15 عاما على لبنان (1990-2005)، الى فرض قوانين انتخاب لتهميش المسيحيين، الى تركيب التحالفات السياسية والانتخابية لمنعهم من استرجاع مواقعهم في السلطة (التحالف الرباعي).



وبعد مرور 45 سنة على "عرض الترحيل" المشؤوم، وبعد انكشاف الكثير من الحقائق وسقوط الكثير من الأقنعة عن وجوه "أصدقاء" اميركا من دول ومنظمات وأحزاب وأفراد ممن كانوا يساهمون في تنفيذ السياسات والمشاريع الأميركية في لبنان والمنطقة، لا بد من طرح الاسئلة التالية:

١- هل كانت الإدارة الأميركية بعيدة فعلا عن كل تلك الاحداث هل كانت بريئة من مسبباتها ونتائجها؟

٢- من الذي هدد المسيحيين للقبول "برئاسة مخايل الضاهر او الفوضى"؟

٣- من الذي استغرب من منزل الرئيس الشهيد رينيه معوض في اهدن، تأخر فريق مسيحي عن مهاجمة الجيش اللبناني بقيادة العماد عون؟

٤- من قايض على لبنان في العام 1989 مقابل مشاركة رمزية للجيش السوري في التحالف الدولي بقيادة اميركا لتحرير الكويت؟

٥- من صاحب مقولة الانتخابات الآن على أساس قانون غازي كنعان بعد انسحاب الجيش السوري لتقويض التمثيل النيابي المسيحي؟



والاسئلة كثيرة في هذا السياق ولا تنتهي عند هذا الحد.

وعليه فان المسيحيين اللبنانيين قد تمكنوا، بالرغم من شراسة الاستهداف، من المقاومة والصمود في ارضهم، مستعينين بصلابة ايمانهم وتضحيات شبابهم وشيبهم، كما تمكنوا بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005 من استعادة دورهم تدريجياَ على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية، بفضل نضالهم وثباتهم على قناعاتهم الوطنية وتمسكهم بلبنان.

ان المخاطر المحدقة بالمسيحيين وبلبنان وفي مقدمتها توطين الفلسطينيين وإبقاء النازحين السوريين ما زالت جاثمة على صدر لبنان، وما الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية الى إسرائيل لرفض حق عودة الفلسطينيين وعرقلة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، الا خير دليل على ذلك، ما يستدعي من المسيحيين على ضوء ما تقدم من وقائع إعادة النظر بتوجهاتهم وسياساتهم، لأنه يترتب عليهم مسؤولية التبصر ودراسة تلك المحطات والقيام بالنقد الذاتي حتى لا يكرروا التجربة.

اننا نؤكد ان طرحنا في هذا الوقت بالذات لهذا الموضوع، لا ينطوي على عدائية او على دعوة باتجاه مقاطعة أي كان، لا سيما الغرب الذي نتشارك معه في الكثير من القيم والثقافات والمصالح، الا اننا بالمقابل نستغرب ونستهجن استمرار بعض الزعامات المسيحية في لبنان بالتسليم المطلق لحصرية الخيارات السياسية والاقتصادية الغربية والأميركية تحديدا، وفي الاعتراض الاعمى حتى على تنويع الخيارات الاقتصادية منها في اتجاه الشرق. كما نستغرب حقيقة اقدام بعضهم على التماهي من جهة مع سياسات المحور الأميركي في المنطقة، وحماستهم من جهة أخرى للانخراط في مشروع مواجهات داخلية تحت شعار "رفض زج لبنان في لعبة المحاور".

اننا ندعو الى التضامن أولا فيما بيننا كمسيحيين وثانيا مع شركائنا في الوطن لدرء المخاطر المحدقة بجميعنا في لبنان، او على الأقل الانكفاء والحياد لتجنيب المسيحيين المزيد من الخسائر والمآسي.

يجب ان تكون تجارب ال 45 عاما التي مضت كافية لتمكين المسيحيين من تحديد مصالحهم واتضاح خياراتهم وتمييز أعدائهم من اصدقائهم؟

امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي

المحامي فرنسوا العلم