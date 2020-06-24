دياب استقبل وفدا من النادي الثقافي الرياضي عكار ووعد بمتابعة المطالب الانمائية للمنطقة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي - عكار، برئاسة رئيس النادي إيلي الورد، الذي قدم إلى دياب، باسم النادي، شهادة تقدير ودرعا تذكارية.

ثم عرض الوفد لمختلف النشاطات التي ينظمها النادي، كوِرش التدريب على العمل ومشاريع ترفيهية ورياضية وصحية لصالح أبناء المنطقة وسكانها. وقدم الوفد عرضا لواقع منطقة عكار وحاجاتها الإنمائية.



من جهته، رحب الرئيس دياب بالوفد، مشيدا ب"الجهود التي يقوم بها النادي في منطقة عكار". كما وعد ب"متابعة المطالب الإنمائية للمنطقة مع الوزارات المعنية".