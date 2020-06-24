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خطأ بشري وراء تحطم طائرة باكستانية... وهذا هو عدد الضحايا

24
JUNE
2020
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تسبب خطأ بشري للطيار ومراقب الملاحة الجوية في تحطم طائرة ايرباص في جنوب باكستان الشهر الفائت أسفر عن 97 قتيلا، على ما أشار تقرير أولي للتحقيق في الحادث نشر اليوم.

وتحطمت الطائرة التابعة لـ"الخطوط الجوية الدولية الباكستانية" (بيا) فوق مجموعة منازل عند اقترابها من مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان في 22 أيار الفائت،. وأسفر الحادث عن مقتل كل الذين كانوا على متنها ونجاة شخصين فقط.

وأبلغ وزير الطيران غلام ساروار خان البرلمان أن "الطيار والمراقب لم يتبعا القواعد المعيارية". 

وقال إن الطيارين كانا يناقشان جائحة كوفيد-19 فيما كانا يحاولان الهبوط بالطائرة "الايرباص ايه-320"، موضحا أن "الطيار ومساعده لم يكونا في كامل التركيز وكل نقاشهما كان حول فيروس كورونا" المستجد.

وحلل فريق التحقيق الباكستاني الذي ضم مسؤولين من الحكومة الفرنسية وقطاع الطيران، بيانات الطائرة والتسجيلات الصوتية في قمرة القيادة.

وأكد وزير الطيران أن الطائرة كانت "صالحة بنسبة مئة في المئة للتحليق ولم يكن هناك خطأ تقني".

ويأتي الحادث الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى في باكستان منذ 8 أعوام، بعد ايام فقط على السماح باستئناف الرحلات الداخلية التي علقت منذ أكثر من شهر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الكثير من الركاب في طريقهم للاحتفال بعيد الفطر مع ذويهم بعد الإغلاق الذي استمر اسبوعين. 

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