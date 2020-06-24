خطة الاعلام مدار بحث بين عبد الصمد ومخيبر

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استقبلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها في الوزارة، النائب السابق غسان مخيبر، الذي قال بعد اللقاء: "تناقشنا في موضوع الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام واعادة هيكلة الاعلام في لبنان المرتبط ارتباطا وثيقا باقتراح القانون الذي كنت قد شاركت في اعداده وتقديمه الى مجلس النواب، لاعادة صياغة قانون جديد للاعلام".



اضاف: "وجدت أن الآراء والافكار الموجودة في الاستراتيجية تتفق بالكامل مع التوجهات التي كنا نعمل عليها. وتم الاتفاق على ان تستكمل الوزيرة عبد الصمد اللقاءات الحوارية وألا تقتصر على المؤسسات الاعلامية بل تشمل ايضا الجمعيات المتخصصة بالحريات الاعلامية".



ثم التقت عبد الصمد وفدا من رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا برئاسة رئيس الرابطة خالد محمد احمد، يرافقه اعضاء الجمعية: عرفات جانبيه، زياد العسل، حكمت ياسين وسهير حليحل، الذين اطلعوها على نشاطات الرابطة واضعين كل امكانات الجمعية في تصرفها. كما تم البحث في اخر المستجدات على الساحة المحلية، متمنين لها التوفيق في مهامها.