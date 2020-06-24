رسالة شكر للسفير اللبناني شوقي بو نصار من منسقية التيار في اوروبا

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التيار الوطني الحر في روسيا يسلم رسالة شكر من منسقية التيار في اوروبا الى السفير شوقي بو نصار تقدير"ا لجهوده بمساعدة الجالية اللبنانية في ظل انتشار وباء كورونا ، و خاصة لإنشائه خلية ازمة بإشراف سعادة القنصل السيد رودريغ خوري و طاقم السفارة لتنظيم الإجراءات و تسهيل عملية إجلاء المواطنين اللبنانيينن و خاصةً الطلاب منهم. و بدوره شكر سعادة السفير التيار الوطني الحر في اوروبا و اعرب عن تقديره لجهود التيار في عملية المساعدات للإنتشار اللبناني و إدارته لهذه الازمة على كافة الصعد بمواجهة الوباء.

منسق التيار الوطني الحر لروسيا

جورج محشي