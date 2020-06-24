جعجع يصطف مع الحريري وفرنجية .. لن يشارك في لقاء بعبدا

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شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" على أن "الوضع وصل الى حد لم نراه كلبنانيين ربما في الحرب العالمية الأولى ونحن جمهوريون بامتياز ونضع أهمية بالغة للعمل في مجلسي النواب والوزراء أو بالمشاركة مع رئاسة الجمهورية ومن هذا المنطلق شاركنا في 6 أيار باجتماع بعبدا الذي كان له جدول اعمال واضح"، مشيراً الى "أننا ذهبنا الى الاجتماع بورقتي عمل وأبدينا ملاحظاتنا وكل ما حضرناه لم يسمعه أحد ومنذ 6 أيار حتى اليوم والوضع من سيء الى أسوأ".

وقال:"تلقينا منذ أيام دعوة الى اجتماع جديد في بعبدا وتوقفنا طويلاً لندرك ما هدف الاجتماع ولم نستطع المعرفة، فالوضع في البلد في مكان والمسؤولون في مكان آخر تماماً كل ما يهم الشعب هو لقمة العيش التي لا يمكنه الحصول عليها، ماذا بقي من لبنان الذي نعرفه؟".

ولفت الى أن "وضع المدارس الخاصة بالويل كل الأمور سيئة الازمة الاقتصادية والمعيشية شديدة جداً وتأتينا دعوة لنتحاور حول السلم الأهلي فيما المشكلة في مكان آخر تماماً".

وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول:"يا فخامة الرئيس السلطة عندكم، وعليكم التدخل عند الاخلال بالأمن وحتى اليوم نسأل لماذا لم تتدخلوا حتى تم تكسير نصف بيروت لما هذه الدعوة؟ ما هدفها؟".

وقال:"لن نشارك في اجتماع الهدف منه ذر الرماد في العيون والشعب اللبناني مختلف مع السلطة نتيجة ما اوصلتنا اليه".

وفي ما يخص الادعاء على السيد علي الأمين، قال:" لا يجوز أن تصل الحريات العامة في لبنان الى هذا الحد وأطلب من القضاء الأعلى ان يضع حداً ولا يجوز التلاعب بالقضاء".