إدي معلوف لأنطوان حبشي: "تما تصير الشائعة حقيقة"!

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غرّد النائب إدي معلوف على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "حتى ما تصير الشائعة حقيقة تأكدنا من مجلس الإنماء والاعمار وتبيّن انو مبلغ الـ٦ مليون $ يللي حكي عنه سعادة النائب انطوان حبشي هو كلفة كل الدراسات يللي قام فيها المجلس لصالح وزارة الطاقة إن بهبات أو بتمويل ومن سنة 2007 للـ 2018".



وأضاف معلوف في تغريدة ثانية، "للتوضيح انه بس آخر ٣ دراسات بالجدول هني بفترة وزراء التيار وكلن كانوا بموجب هبات وبأدنى كلفة، أما دراسة (Mott Macdonald ) فشرحت الوزيرة ندى البستاني تفاصيلها بمؤتمرها الصحافي، تما تصير الشائعة حقيقة !".