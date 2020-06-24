ابو زيد منتقداً رؤساء الحكومات ومقاطعي لقاء بعبدا : سياساتكم أسّست للارث الثقيل

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قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد في سلسلة تغريدات اليوم " نأسف كل الأسف لمواقف من أعلنوا الاعتذار عن المشاركة في " اللقاء الوطني" في قصر بعبدا الذي أراده فخامة رئيس الجمهورية فرصة للحوار حول سبل مواجهة الازمة الوجودية.غير ان موقف رؤساء الحكومات السابقين جاء مضحكاً مبكياً لأن أقلّ ما يُقال إن سياسات حكوماتهم على مدى السنوات الثلاثين هي التي أسّست لهذا الارث الثقيل من الازمات الاقتصادية والمالية وهي التي عشعش فيها الفساد، وبدلاً من أن يشارك رؤساء الحكومات هم والمقاطعون في تحمّل المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة نراهم يتهرّبون من مواجهة التحدّيات وتضييع الوقت بمحاضرات ونظريات ثبت عقمها وعجزها وفشلها في تحقيق الاصلاح ومكافحة العجز والهدر".

وختم أبو زيد " لرؤساء الحكومات نقول إن تحالفكم بلا أفق وأنتم أكثر ما تحتاجون لتغيير المقاربات ولاستعادة ثقة اللبنانيين بكم وبنهجكم ".