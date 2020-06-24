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سارق "اكسسوارات" وقطع سيّارات في قبضة قوى الأمن

24
JUNE
2020
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "حصلت في الآونة الاخيرة عمليات سرقة "اكسسوارات" وقطع سيارات نفّذها مجهولٌ بطريقةٍ محترفة ضمن مناطق المتن.

 

على الاثر، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي استقصاءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى: م. ا. (مواليد عام ١٩٧١، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة وتزوير واحتيال.

 

بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٠، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات هذه الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة برج حمود، خلال قيامه بمحاولة سرقة من داخل إحدى السيارات، وبتفتيشه ضبطت ما يلي:

 

- أدوات تُستخدم في عمليات السرقة.

- /٤/ رخص سير مركبات بأسماء مختلفة، و"أوراق الميكانيك" والتأمين العائدة لها، جميعها مسروقة.

- مبلغ /١،٤٠٠،٠٠٠/ ل. ل.، وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله تم ضبط قطع سيارات عبارة عن مصابيح أمامية وخلفية، إشارات، مكبّرات صوت وغيرها.

 

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /١٠/ عمليات سرقة "إكسسوارات" سيارات، إضافةً الى سرقة سيارة نوع "هوندا أكورد" من محلة برمانا، والتي تم ضبطها في محلة النبعة بعد دلالة الموقوف على مكان وجودها. وقد حُجزت السيارة المستخدمة من قِبله في عمليات السرقة وهي نوع "فيات".

 

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".

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