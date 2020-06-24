آلان عون: منطق الحوار يجب أن يُعتمد دائماً مهما اشتدّت الخلافات السياسيّة

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أسف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، لتوالي الإعتذارات عن حضور اللقاء، مشددا على ان "منطق الحوار يجب ان يعتمد دائما مهما اشتدت الخلافات السياسية"، لافتا إلى "وجوب مواجهة التحديات يدا واحدة لأن تداعيات الأزمة تطال الجميع من دون إستثناء".

وإذ أشار عون إلى أن "الخلافات السياسية اليوم عميقة والوضع المأزوم يمنع نضوج حوار جامع"، أمل في الوقت نفسه "توفّر ظروف أفضل في المستقبل لعقد لقاءات وطنية وتحمّل الجميع مسؤولياته".

وعن فشل الإجتماع الإقتصادي المالي الأخير، رأى عون أن "لا مفر من الإستمرار في المحاولة والإنفتاح على الآخر للوصول إلى التسويات"، مؤكدا أن "فرص إنعقاد اللقاء لازالت قائمة، إلّا أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الجمهورية نفسه".