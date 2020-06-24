خاص tayyar.org: الرئيس لحود: أكّن كل الاحترام للرئيس عون وأضع نفسي في تصرفه .. لكن لن أجالس هذه الطبقة السياسية

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علم موقع "tayyar.org"، أنه فور تلقي رئيس الجمهورية الأسبق العماد إميل لحود، الدعوة للمشاركة في الحوار المزمع عقده غداً في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجاب لحود المعنيين في دوائر "القصر"، أنه يكّن كل الاحترام والتقدير لرئيس الجمهورية، ويعوّل على جهوده في سبيل إنقاذ البلد، ويثني عليها. كذلك يضع الرئيس الأسبق كل خبراته، خلال توليه الحكم في تصرف الرئيس عون.

وأعرب الرئيس لحود للمعنيين في ا"لقصر"، عن استعداده لتلبية دعوة الرئيس عون، متى يشاء. ولكن في الوقت عينه، إعتذر لحود عن حضور الحوار، مبدياً عدم رغبته في الجلوس مع طبقة سياسية، تجاربه معها لم تكن مشجعةً على الإطلاق، وهي من أوصلت البلاد الى المأزق الراهن، بالتالي لسيت جديرةً في عملية إنقاذه، ودائماً بحسب المعلومات التي نقلت عن الرئيس الأسبق.