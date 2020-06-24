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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 حزيران 2020

24
JUNE
2020
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 الأخبار: أزمة «النهضة»: مصر أمام الحل الأخير؟

أين دولار الـ3200؟

إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟


واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان

 

 

 


الديار: هل سيتمكن لبنان من تحمّل الضغط النقدي والحصار المالي ؟
وقف دعم المحروقات: تهور اقتصادي... والانفجار الشعبي مسألة وقت
جنبلاط سيحضر لقاء بعبدا وبجعبته مقاربة سياسية مهمة

 

 

 


نداء الوطن: انطباع نيابي بعد الاجتماع مع صندوق النقد: الأمور "مش سالكة"
"مونولوج" بعبدا غداً... و"النظام البوليسي" يتكرّس!

 

 

 


اللواء: الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!
أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء

 

 

 


النهار: هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟

 

 

 


الجمهورية: واشنطن: عقوبات لمحاربة الفساد في لبنان

 

 

 


البناء: المعلم: لا ترسيم ولا قوات دوليّة للحدود مع لبنان… بل ‏تعاون إن أرادت الحكومة اللبنانيّة /‏ لقاء تضامنيّ في السفارة السوريّة: رعد ‏وخليل وحردان ومراد لمواجهة العقوبات ‏بالتكامل /‏ اجتماع بعبدا بمَن حضر… بغياب ‏الحريريّ وفرنجيّة وجعجع… وعون: ‏فليتحمّلوا المسؤوليّة

 

 

 


the daily star: Baabda talks to go ahead despite mounting boycott

 

 

 


l'orient le jour: Rapport de Greenpeace : le Liban surclasse l’Égypte avec le plus haut taux de décès prématurés

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