عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 حزيران 2020

الأخبار: أزمة «النهضة»: مصر أمام الحل الأخير؟

أين دولار الـ3200؟

إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟



واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان







الديار: هل سيتمكن لبنان من تحمّل الضغط النقدي والحصار المالي ؟

وقف دعم المحروقات: تهور اقتصادي... والانفجار الشعبي مسألة وقت

جنبلاط سيحضر لقاء بعبدا وبجعبته مقاربة سياسية مهمة



نداء الوطن: انطباع نيابي بعد الاجتماع مع صندوق النقد: الأمور "مش سالكة"

"مونولوج" بعبدا غداً... و"النظام البوليسي" يتكرّس!



اللواء: الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!

أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء



النهار: هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟



الجمهورية: واشنطن: عقوبات لمحاربة الفساد في لبنان



البناء: المعلم: لا ترسيم ولا قوات دوليّة للحدود مع لبنان… بل ‏تعاون إن أرادت الحكومة اللبنانيّة /‏ لقاء تضامنيّ في السفارة السوريّة: رعد ‏وخليل وحردان ومراد لمواجهة العقوبات ‏بالتكامل /‏ اجتماع بعبدا بمَن حضر… بغياب ‏الحريريّ وفرنجيّة وجعجع… وعون: ‏فليتحمّلوا المسؤوليّة



the daily star: Baabda talks to go ahead despite mounting boycott



l'orient le jour: Rapport de Greenpeace : le Liban surclasse l’Égypte avec le plus haut taux de décès prématurés