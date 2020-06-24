عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 حزيران 2020

الأخبار: أزمة «النهضة»: مصر أمام الحل الأخير؟
أين دولار الـ3200؟
إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟
واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان
الديار: هل سيتمكن لبنان من تحمّل الضغط النقدي والحصار المالي ؟
وقف دعم المحروقات: تهور اقتصادي... والانفجار الشعبي مسألة وقت
جنبلاط سيحضر لقاء بعبدا وبجعبته مقاربة سياسية مهمة
نداء الوطن: انطباع نيابي بعد الاجتماع مع صندوق النقد: الأمور "مش سالكة"
"مونولوج" بعبدا غداً... و"النظام البوليسي" يتكرّس!
اللواء: الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!
أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء
النهار: هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟
الجمهورية: واشنطن: عقوبات لمحاربة الفساد في لبنان
البناء: المعلم: لا ترسيم ولا قوات دوليّة للحدود مع لبنان… بل تعاون إن أرادت الحكومة اللبنانيّة / لقاء تضامنيّ في السفارة السوريّة: رعد وخليل وحردان ومراد لمواجهة العقوبات بالتكامل / اجتماع بعبدا بمَن حضر… بغياب الحريريّ وفرنجيّة وجعجع… وعون: فليتحمّلوا المسؤوليّة
the daily star: Baabda talks to go ahead despite mounting boycott
l'orient le jour: Rapport de Greenpeace : le Liban surclasse l’Égypte avec le plus haut taux de décès prématurés