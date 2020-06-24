أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 حزيران 2020

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اللواء: أسرار

همس

تحرص دولة كبرى على فصل مساعداتها لمؤسسات غير مدنية عن الموقف الرسمي من السلطة القائمة، لا سيما الحكومة وبعض الوزراء فيها..



غمز

تدرس جهات دولية صديقة للبنان، اتخاذ مبادرة من «نوع ما»، ولكن التطورات المتسارعة تعيق المسار الذي ستسلكه..



لغز

تعاني السوق العقارية من جمود هابط في الأسعار، على خلفية قلة الطلب، وانعدام السيولة النقدية لدى الراغبين بالشراء.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إن رفع الدعم عن المحروقات والقمح سوف يجعل سعر صفيحة البنزين 60 ألف ليرة وسعر صفيحة المازوت 45 ألف ليرة وسعر كيلو الخبز 5500 ليرة، وإذا واصل الدولار ارتفاعه نحو العشرة آلاف ليرة ستصير الأسعار 100 ألف للبنزين و75 ألف للمازوت و10 آلاف للخبز. وسيصبح الحد الأدنى للأجور 75 ربطة خبز شهرياً.



كواليس

قالت مصادر خليجية إن الهجوم الذي شنّه أنصار الله بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على مدينة الرياض هو الأعنف منذ هجوم أرامكو. وقالت إن حال الذعر التي سيطرت على الرياض والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية فيها كافية للقول إن السعودية لم تعد دولة صالحة للحرب.

نداء الوطن: خفايا

يؤكد مرجع نيابي عدم دستورية ربط التوقيع النهائي مع الشركات الراغبة بتمويل وبناء معامل الكهرباء برئيس الجمهورية، لكون المادة 52 تمنحه صلاحية التوقيع على المعاهدات بين الدول وليس على الاتفاقيات مع الشركات.

يتردد أن إحدى شركات المقاولات الضخمة صرفت خلال الأيام الاخيرة أكثر من ألف موظف.

إستغربت مصادر سياسية أن يصار إلى توقيع اتفاقية بين وزارتين لبنانيتين فيما كان يفترض أن يكون التعاون تلقائياً وبديهياً بينهما.