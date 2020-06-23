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درغام تابع الشح في مادتي المازوت والبنزين: المشكلة في التخزين والاحتكار

23
JUNE
2020
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أجرى النائب أسعد درغام إتصالا بوزيري الطاقة ريمون غجر ووزير الاقتصاد راوول نعمة، وعرض معهما أزمة البنزين والمازوت في محافظة عكار، وإرتفاع صرخة المواطنين من شح المادتين في السوق المحلي، وبحث في إمكانية إيجاد حلول من شأنها تنفيس الاحتقان وتلبية حاجة المواطنين. 
 وشدد الوزيران، على أن لا مشكلة في استيراد مادة المازوت ولا حتى مادة البنزين، ولفتا الى أن الاشكالية تكمن عند التجار الذين يعمدون الى التخزين والاحتكار. 
وأوضح الوزير نعمة، أننا سنصدر قرارا يلزم الموزعين تقديم جدول عن تسلم الكميات والسعر، وفي حال التخلف نتوقف عن إعطائهم المازوت، مشددا على أن احتكار مادة المازوت غير قانوني. ولفت الوزير  غجر الى أن المشكلة الحقيقية تكمن عند التجار بغرض الربح والاحتكار
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