ازمة المازوت الى تفاقم في عكار واجتماع موسع لاصحاب المحطات

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عقد اصحاب محطات المحروقات في محافظة عكار اجتماعا موسعا لهم في مطعم "غرينلاند" في بلدة عدبل، للبحث في ازمة فقدان مادة المازوت نتيجة عدم تسليم الشركات الكبرى لهم هذه المادة الحيوية جدا بالنسبة إلى قطاعات انتاجية عدة وبخاصة تامين الطاقة الكهربائية عبر مولدات الاشتراكات للمشتركين، والمقطوعة الآن عن الكثير من بلدات المنطقة، وقرر المجتمعون تشكيل وفد للقاء وزير الطاقة غدا للبحث في حل لهذه الازمة.



وأعلن صاحب شركة ojm جمال عثمان: "منذ 6أشهر ونحن نناشد المعنيين حل هذه الازمة"، مشيرا إلى أن 85 من محطات المحروقات في عكار تتزود بالمازوت من شركتي، ولم اتمكن منذ ثلاثة اشهر من تامين المازوت لهذه المحطات، التي باتت تعاني من وضع ماساوي وكذلك الامر بالنسبة إلى مادة البنزين".



وناشد وزير الطاقة ريمون غجر التدخل لحل هذه الازمة، مسجلا أن "ما يتم تداوله بان الوزارة تسلم 9 مليون ليتر امر مبالغ به"... واكد ضرورة حل مشكلة الاعتمادات لتامين المحروقات.



وتحدث سليمان ضاهر باسم أصحاب المحطات المشاركة في الاجتماع، مشيرا إلى أن "وفدا سيلتقي وزير الطاقة غدا لشرح معاناة المحطات واهالي عكار، ولنا امل في ان يكون متجاوبا معنا".



ولفت ضاهر الى ان "القسم الاكبر من المحطات مقفل وعكار منسية".



واكد ان "عددا كبيرا من مولدات الكهرباء والافران والمؤسسات الصناعية توقف عن العمل".