أبي رميا تابع مع المشرفية ملف العائلات الاكثر حاجة

A + A -

إستقبل وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا في مكتبه في الوزارة. وتم البحث في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بالمساهمات التي تقدمها الوزارة للعائلات الاكثر حاجة.



ونوه أبي رميا ب"العمل العلمي المنهجي الذي يقوم به الوزير المشرفية مع فريق عمله"، وأثنى على "الدراسات والاحصائيات الدقيقة التي ابلغتها الوزارة الى الهيئة النيابية للتنمية المستدامة في إجتماعها الاخير في مجلس النواب".



كما وتطرق ابي رميا مع المشرفية الى شؤون جبيلية عامة تتعلق بوزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة.