وقعا بقبضة الأمن العام والسبب... تلاعب بسعر الدولار!

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أشارت المديرية العامة للأمن العام، الى أنه "في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية". وأعلنت أن "دوريات من المديرية ضبطت في جونية وجبيل اللبنانيّيْن (ف.ت.ب)و(ط.ج.أ) يقومان بأعمال الصرافة دون ترخيص ويتداولان بالدولار الأميركي في السوق السوداء دون التقيّد بسعر الصرف المحدّد من نقابة الصرّافين وبحوزتهما المبالغ المالية المتداوَل بها".



كما لفتت المديرية في بيان الى أن "دورية من المديرية في تعلبايا ضبطت اللبناني(خ.أ.ص) يملك محطةً للمحروقات، يقوم ببيع صفيحة المازوت بسعر 18 ألف ليرة لبنانية مخالفاً التسعيرة الرسمية".

واعتبرت أنه "بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم الى مكتب مكافحة الجرائم المالية".