شركة MEA تعلن عن شروط السفر اعتبارا من 1 تموز

A + A -

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه في ضوء قرار إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب إبتداءاً من 1 تموز 2020، سوف تقوم الشركة بإعادة تسيير رحلاتها التجارية وزيادتها تدريجاً مع اتخاذ كافة التدابيرالوقائية لضمان سلامة المسافرين.



يسمح بالدخول إلى لبنان وفق الشروط التي كانت معتمدة من قبل الأمن العام اللبناني قبل إقفال المطار للرعايا اللبنانيين والعرب والأجانب وللفلسطينيين الذي يحملون "وثيقة سفرلاجىء فلسطيني" صادرة عن السلطات اللبنانية بالإضافة إلى العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) برفقة الكفيل.

يستثنى من ذلك الرعايا السوريون وللفلسطينيون اللاجئون في سوريا الراغبون بالعبور براً إلى سوريا والذين لا يستوفون شروط الدخول إلى لبنان بسبب إقفال الحدود البرية إلا في حال حيازتهم على موافقة من السلطات السورية تسمح لهم بالعبور إلى سوريا.

يقسم المسافرون القادمون إلى لبنان إلى قسمين :

القسم الاول هم المسافرون القادمون من بلدان يتم فيها اجراء فحوصات PCR.

الشرق الأوسط: عمان- بغداد- البصرة- النجف - القاهرة -إربيل

الخليج العربي: ابو ظبي - الدمام - دبي- جدة-المدينة المنورة-الرياض

أوروبا: اثينا-بروكسل - فرانكفورت-جنيف- لارنكا-لندن-باريس- اسطنبول

أفريقيا: أكرا - لاغوس

القسم الثاني فهم المسافرون القادمون من بلدان لا يتم فيها اجراء فحوصات PCR.

الخليج العربي: الدوحة - الكويت

أوروبا: كوبنهاغن - يريفان - ميلانو - روما

أفريقيا: أبيدجان

الإجراءات في ما خص البلدان التي تُجري فحص الـPCR

· على المسافرين القادمين إلى لبنان من بلدان يؤمّن فيها فحص الـPCR الخضوع لهذا الفحص في المختبرات المرخصة من قبل السلطات المحليّة وذلك قبل 96 ساعة أي أربعة أيام على الأكثر قبل موعد المغادرة وعليهم إبراز نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Countersقبل المرور إلى دائرة الهجرة. في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، يُمنع المسافرالمعني من الصعود إلى الطائرة.

لدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يُجرى للمسافرين فحص PCRآخر، على نفقة شركة الطيران، و تبلّغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 ساعة.



· الإستثناءات:

- يستثنى المسافرون الذين يغادرون لبنان وسيعودون إليه ضمن مهلة أسبوع من إجراء فحص الـPCR في بلد المغادرة.(على سبيل المثال: المغادرة يوم الجمعة 17 تموز، العودة يوم الجمعة 24 تموز)

- يُسمح للمسافرين العابرين متابعة رحلاتهم على متن طائرات الشركة من دول يُعتمد فيها فحص الـPCR من دون الحاجة إلى خضوعهم لهذا الفحص قبل المغادرة.

الإجراء المتبّع في البلدان التي لا تُجري فحص الـPCR

· يخضع المسافرون الوافدون من بلدان لا تُجري فحص الـPCR إلى فحص PCR أوّل لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ، وتكون تكلفة الفحص على عاتق شركة الطيران. على المسافرين إجراء فحص ثانٍ على نفقتهم الخاصة بعد 72 ساعة وذلك في إحدى المختبرات المعتمدة وفق إرشادات وزارة الصحة العامة.

النتائج الإيجابية

· في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية في ما خص أحد المسافرين الذين وصلوا إلى لبنان، عليه / عليها التقيّد بإرشادات وزارة الصحة العامة بهذا الشأن إلى حين التعافي وذلك وفقاً للبروتوكول الطبي المتّفق عليه.

بالنسبة لجميع الركاب القادمين إلى لبنان

· يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود إلى الطائرة.

· على جميع المسافرين القادمين الى لبنان ملء الإستمارةالصحيةالمطلوبة من وزارة الصحة اللبنانية قبل المغادرة عبرالانترنت أوقبل تسجيل الوصول على رابط الوزارة التالي:<https://arcg.is/0GaDnG>

· على المسافرين القادمين الى لبنان حيازة بوليصة تأمين صحية صالحة لمدة الإقامة، تغطي كافة تكاليف العلاج من فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية.

· على المسافرين التقيّد بإرشادات وزارة الصحة العامة.



حقائب اليد

لا يسمح للركاب المسافرين في الدرجة السياحية بالإحتفاظ بحقائب اليد في المقصورة ، و بالتالي يطلب منهم تسجيلها و تسليمها ضمن حقائبهم المشحونة دون أية كلفة إضافية،شرط ان لا يتجاوز وزنها 10 كلغ لكل راكب. يستثنى من ذلك حقائب اليد الخفيفة والأجهزة الإلكترونية التي تتسع تحت المقعدز لذلك ينبه الركاب الى ضرورة الإحتفاظ بالاشياء الثمينة و الضرورية بحوزتهم.

أما بالنسبة لركاب درجة رجال الأعمال، فيستمر السماح لهم بأخذ حقائب اليد المسموح بها عادة إلى داخل المقصورة شرط وضع علامة الأمتعة الخاصة بالمقصورةعند التسجيل(CHECK-IN).

الكمامات و معقمات الايدي

على جميع المسافرين أن يحضروا معهم:

· عدداً كافياً من الكمامات الواجب استخدامها في المطار وطوال مدة الرحلة والتي ينبغي تغييرها كل اربع ساعات. يُستثنى من وضع الكمامة المسافرون ممن لديهم عذر طبي، والأطفال والأولاد دون السادسة من العمر.

· معقماً لليدين للاستعمال الخاص.

يتعيّن على المسافرين الامتثال لجميع القوانين والأنظمة ومتطلبات السفر بما في ذلك قواعد الدخول/الخروج في البلدان التي يسافرون منها وإليها.