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لقاءات وزارية وجامعية وشبابية في قصر بعبدا والتحضيرات تتواصل لانعقاد "اللقاء الوطني". الوزيرة اوهانيان: وجدنا لدى الرئيس عون تجاوبا ودعما لتفعيل السياسة الشبابية

23
JUNE
2020
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تنوعت اللقاءات قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا فتناولت شؤونا وزارية وجامعية وشبابية، في وقت تواصل فيه دوائر القصر الجمهوري التحضيرات لانعقاد "اللقاء الوطني" بعد غد الخميس، والذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت ان تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.
 
وزيرة الشباب والرياضة
على الصعيد الوزاري استقبل رئيس الجمهورية وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان وعرض معها شؤون الوزارة والمواضيع المتعلقة بشباب لبنان لاسيما وان الوزارة تتواصل مع المنظمات الدولية للتعاون معها في تنظيم برامج للشبيبة. وأشارت الوزيرة اوهانيان الى انه يجري حاليا تحضير لقاءات مع مجموعات من الشباب اللبناني المنتمي الى أحزاب والمجتمع المدني والجامعات والمتطوعين في الجمعيات الاهلية، لاقامة حوار غير مباشر عبر تطبيق "الزوم" الالكتروني وذلك بهدف مناقشة التوصيات المتعلقة بالسياسة الشبابية والمسائل التي يعتبرونها من اولوياتهم، علما ان عدد التوصيات يبلغ 136 توصية.
 
وأشارت الوزيرة اوهانيان الى انها وجدت لدى الرئيس عون تجاوبا ودعما لاسيما وان الشباب اللبناني يعاني من نسبة عالية من البطالة، وقالت انها ستتواصل مع الوزارات المعنية لتفعيل السياسة الشبابية.
 
الوزير السابق شكيب قرطباوي
سياسيا، استقبل الرئيس عون الوزير السابق النقيب شكيب قرطباوي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، والاستعدادات لعقد "اللقاء الوطني" بعد غد الخميس في قصر بعبدا كما تطرق البحث الى شؤون اقتصادية وحقوقية.
 
رئيس جامعة اللويزة
تربويا، استقبل الرئيس عون رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب الدكتور بيار نجم وعرض معه أوضاع الجامعة خصوصًا والتعليم العالي عمومًا، في ضوء التحديات التي تواجههما نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار الاب نجم الى ان الجامعة اخذت في الاعتبار المرحلة القاسية التي يمر بها الطلاب وعائلاتهم وشكلت خلية ازمة لمتابعة أوضاعهم وزيادة المساعدات المالية.
 
 
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