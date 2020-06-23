بيان من الأمن العام

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ذكِّرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات في بيان أنه بإمكانهم الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدَّد يومياً من قبل نقابة الصرافين وذلك عبر الإتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الأرقام التالية: 01/384211 -01/384215 - 01/384247 و 01/384248.



وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلاثاء 23/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حد أقصى.