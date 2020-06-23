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سرق عشرات الأجهزة الخليوية.. هل وقعتم ضحية اعماله؟

23
JUNE
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
بتاريخ 19/6/2020 وفي محلة حي السلم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو ج. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)، لقيامه بعدة عمليات نشل هواتف خلوية ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، نشل، مخدرات وسرقة دراجات.
 
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على نشل هاتف أحد المواطنين في محلة المريجة وبيعه لأحد المحال المعدة لبيع الهواتف الخلوية في محلة حي السلم، بحيث تمت مداهمة المحل وجرى ضبط 5 هواتف مسروقة.
 
باستماع مالك المحل، الذي تُرك لقاء سند إقامة، تبين ان الموقوف قام ببيعه حوالى 110 اجهزة خلوية مسروقة، بعد ان اوهمه بانه كان يملك محلاً لبيع الأجهزة الخلوية في محافظة الجنوب ويعمل على تصريفها، وكان المشتبه به يوقع تعهداً بأن ملكية الهاتف تعود له عند كل عملية بيع.
 
لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (ج. ح.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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