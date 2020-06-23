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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 حزيران 2020

23
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الأخبار
حكم الصرّافين!
‫المازوت مفقود: الأمر للسوق السوداء!
السيادة الغذائية المفقودة: لا حلول من دون الليطاني
كتاب بولتون... ثرثرة في البيت الأبيض

الجمهورية
حوار الخميس: المقاطعة تفرض التأجيل
غابت الحشود وطار الدولار
عون مستعجل... والعهد في خطر!
صندوق النقد يعرف "البير وغطاه"
نجم: سأستقيل إذا لم يقر قانون استقلال السلطة القضائية

اللواء
لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات
استبعاد الحسيني يتفاعل.. والثنائي يتوعد بـ«ثورة» على رفع الدعم عن المحروقات
عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار ضم أجزاء من الضفة
تحذير أوروبي للصين من »تداعيات سلبية للغاية« في حال إقرار قانون الأمن القومي لهونغ كونغ

الديار
المقاطعة «السنية» الوازنة تطيح «حوار بعبدا» وتقييم سعودي «للساحة» اللبنانية
«كباش» الأرقام الى «حلبة» الصندوق... وبري يستغرب «استسلام» الحكومة؟
«الإرتجال» مستمر في معالجة انهيار الليرة... والدولار يلامس سقف الـ 6000

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