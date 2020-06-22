الاعتداء الاسرائيلي يتكرر... طائرتا استطلاع خرقتا الاجواء اللبنانية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 22/6/2020 الساعة 10.50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.15 من فوق بلدة يارون".



وكان صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 21/6/2020 الساعة 13.30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 22.05 من فوق بلدة الناقورة".