عدم تسجيل اية حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 10

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاحد عن عدم تسجيل اية حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه على 190 شخصا ، وهم 57 سيدة و133 رجلا ويعاني 94% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، في بيان لها ، عن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 3266 ، ومنهم 720 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 1826 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 9 أشخاصا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم اربع 4 سيدات، ويعاني 81.1% منهم من أمراض مزمنة وخرج 117 من غرف العناية المشددة . واجري حتى تاريخه 283146 فحصا مخبريا لفيروس كورونا المستجد