living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المشرفية عرض ووزير الصحة تطورات كورونا وأولويات بروكسل4 مع المجتمع المدني

22
JUNE
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عرض وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسيور رمزي المشرفية اليوم مع وزير الصحّة العامة الدكتور حمد حسنالتطورات الراهنة، لا سيما المتعلّقة بمواجهة جائحة "كورونا"، والاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظماتالدولية للحدّ من انتشاره في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق، بحث الوزير المشرفية مع وفد منظمات المجتمع المدني، ضمّ مدير منظمة MEDIAR  كرت تايلر، ممثل منظمةAlef جورج حداد، ممثل منظمة CARE بوار هوجيم، ممثل منظمة " أبعاد" محمد منصور، ممثلة مؤسسة مخزومي ملاكسريدار الحوت، أولويات الحكومة اللبنانية قُبيل توجهها الى مؤتمر "بروكسل الرابع" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة نهايةالشهر الجاري، ونتائج التقرير المشترك لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان LHIF ، منتدى المنظمات الانسانيةوالتنموية LHDF، ومجموعة عمل PASC ، والذي حمل عنوان مواجهة الأزمة الثلاثية "Taking on the Triple Crisis".  

 ولفت المشرفية الى أنّ تمثيل الحكومة في بروكسل سيكون بشخص رئيسها وستحمل رؤية موحّدة، مُحذراً من أنّ لبنان كبلدمضيف يمرّ بأزمة قد تنحو باتجاه انفجار اجتماعي، إذا لم يتمّ تداركها بسرعة وعبر اجراءات ملموسة تخفف من وطأة النزوحالسوري على كاهل لبنان. وقال: "لقد تغيّر حجم الأزمة وشكلها من عام 2011 الى 2020، ومن الطبيعي أن يرتفع منسوبالتوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بسبب الضغط على الخدمات العامة وشح موارد الدولة والتنافسعلى فرص عمل، فالقلة تولّد النقار".  

وإذ أكّد على أنّ الحكومة اللبنانية سوف تستمر بالقيام بواجباتها تجاه النازحين السوريين، دعا إلى اعادة النظر في خطةالاستجابة للأزمة السورية وبُنية المساعدات الانسانية، لافتاً إلى أنّ النازحين السوريين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وقدظهر ذلك بشكل موثق خلال ازمة كوفيد 19، إذ بلغت اعدادهم مليون ونصف حسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وذكّرً بأنّ المجتمع اللبناني المضيف لا يزال الاكثر كرماً وسخاءًا تجاه النازحين، مشيراً إلى أنّ كلفة النزوح بلغت 4.5 بليوندولار سنوياً، في حين أنّ حجم المساعدات لا يتطابق مع هذه الكلفة، مُعرباً عن أسفه لعدم تحقيق شيء ييُذكر على صعيدعودة النازحين السوريين. 

وتابع: "نسير في حقل الغام، إذا اراد المجتمع الدولي حل الأزمات الدولية، بإمكانه حلها خلال ثواني، وحبذا لو استثمرواالاموال التي تتُخصص لموازنات الدفاع للتنمية، لكنّا امام واقع مختلف، تحترم فيه كرامة الانسان وحقوقه فعلياً وليس نظرياً".

وختم المشرفية قائلاً: "سوف نستمر بتحديث المعلومات الخاصة بالنازحين وتقديم الدعم لهم، ولكن الحكومة اللبنانية تتجهبشكل موازي الى مناقشة السياسة العامة للعودة مع بدء فتح الحدود مع سوريا"، مُتمنياً على المجتمع الدولي "تفهم وضعلبنان وعدم الزامه بتطبيق قانون سيزر، وأن يكون هناك مجموعة اعفاءات تحميه من العقوبات المفروضة"، في إطار هذاالقانون الاميركي.

بدوره، عرض الوفد رؤية منظمات المجتمع المدني لدعم لبنان في مواجهته الازمة السورية المستمرة وتركيزه على 4 أولويات فيالتقرير المذكور، وهي النمو الاقتصادي وسبل العيش، المياه، الصحة التعليم والحماية.

وشدد الوفد على ضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والاستفادة من خبرتها في العمل الميداني لمساعدة الحكومة فيتحقيق المساءلة عما تمّ تطبيقه من التزامات في مؤتمرات بروكسل السابقة، وتطبيق تدخلات في العمل الانساني لا تسبّببأذى للمجتمعات المضيفة بل تحقق الدعم المتوازن. وأجمع الوفد على ضرورة تفعيل دور مراكز التنمية الاجتماعية  SDCs.

 

وفي سياق منفصل، استقبل المشرفية نقيب المهندسين المهندس جاد تابت وعرض معه بعض القضايا المشتركة بين الوزارةوالنقابة.

كذلك، بحث المشرفية أوضاع بلدة مجدل عنجر مع وفد ضمّ رئيس دائرة الاوقاف في منطقة البقاع الشيخ محمد علي عبدالرحمن، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وأعضاء من المجلس البلدي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout