٥ حالات حرجة في مستشفى الحريري... وهذا ما جاء في التقرير اليومي

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 290 فحصاً

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 34

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 17

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 235 حالة شفاء

- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5 حالات