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دعوة من وزير الخارجية الى المجتمع الدولي... وهذه تفاصيلها!

22
JUNE
2020
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شارك وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في حلقة حوارية افتراضية عن بعد نظمها الإتحاد الأوروبي في اطار مؤتمر بروكسل ٤ حول التعافي الإقليمي في مواجهة فيروس كورونا، الى جانب عدد من المسؤولين الدوليين.

وعرض حتي الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي زاد من حدتها إنتشار وباء كورونا.
ودعا المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان والدول المضيفة للنازحين بشكل افضل والمساهمة في التكلفة الإقتصادية والإجتماعية للنزوح.
وعرض ما قام به لبنان على الصعيد الصحي والطبي في مواجهة هذا الفيروس وحماية مواطنيه وكذلك النازحين واللاجئين على أرضه، من خلال توفير الخدمات الطبية لهم.
وأكد حتي مجددا موقف لبنان الداعي للعودة الآمنة والكريمة والتدريجية للنازحين السوريين إلى بلادهم. واعتبر في كلمته ان الإنهاء الكلي للمأساة التي يعيشها الأخوة السوريون تأتي عبر التوصل لحل سياسي سلمي شامل للأزمة السورية تُشارك فيه أطياف الشعب السوري كافة على اساس قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
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