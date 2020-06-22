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لو عاد هيغو...

22
JUNE
2020
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مقدمة نشرة أخبار OTV - الاثنين 22 حزيران 2020

 

جميع الناس جبلوا من طينة واحدة , يقول فيكتور هيغو في رائعته الخالدة البؤساء . الخيال هو ذاته منذ ما قبل الحياة واللحم هو ذاته اثناءها والتراب هو ذاته بعدها . لكن الجهل والشر والحقد يسودون الانسانية وهذا الحقد لا علاج له يتفشى ويتحول الى شر مستطير .



لو عاد هيغو اليوم لراى الشر والحقد والكراهية يسكنون في لبنان نفوسا مريضة واشكالا بغيضة مثل مونبارناس الشقي المجرم في روايته . يمشي وزهرة مغروسة في عروة سترته بينما الة القتل في جيبه الكبير .



امثال مونبارناس الى مهاوي الشتيمة والنميمة ينزلون دائما وفي منحدرات الموبقات والترهات يقبعون ابدا . الابتزاز عندهم انجاز والبذاءة في قاموسهم اعتزاز .



لو عاد هيغو لوجد ان الزمرة التي تحدث عنها في كتابه منذ قرنين بعثت في لبنان . فهم سارقون مبتذلون اشقياء , وكانوا يؤلفون شبكة واسعة من الاحابيل ويتآمرون على عابري السبيل بطريقة تشبه انقلاب الدولة التحتية . وكانوا يبتكرون الافكار الهدامة كأن ابالسة الليل الحالك السواد يوكلون اليهم تنفيذ خططهم الجهنمية ومساندة كل مؤامرة تدر عليهم اوفر الارباح .. هذا بعض من الاقتباس .



لو عاد هيغو وعرج على لبنان لوجد ان طبقة الفقراء والبؤساء الجدد صارت اكبر من الاثرياء الجدد الذين لم يتركوا اخضر ولا يابسا . لم يحققوا انجازا واحدا منذ 30 عاما سوى البؤس واليأس وقرف النفس للناس والغرف من بيت مال اللبنانيين والتسكع على اعتاب المفوضين السامين وضباط المخابرات , والتسول من الصناديق الدولية بعدما افرغوا الصناديق المحلية وملؤها استدانة ومهانة واهانة لبلدهم . كل الدول والامم التي تواجه تقلبات الزمن تتوحد في وجه المحن . بدلا من ذلك نرى انقسامات ونسمع سجالات . وفي وقت تستكمل مهزلة الدولار والانهيار فصولها , تعمل الخناجر في الظهور وتسخر المنابر للفجور وتتغرغر الحناجر بالبخور لامراء الحرب وارباب القصور .



كلام مأجور لتافه مسعور بتحريك من محرض موتور . خليط مولوتوف متفجر من الجهالة والنذالة والسفالة .



كورونا قلبت الدنيا رأسا على عقب .



التوتر والتفجر في الشرق الاوسط لم يبلغ يوما هذا المدى . الهلال الخصيب يغطيه سواد كئيب . التنين الصيني يتحدى النسر الاميركي والدب الروسي يشحذ مخالبه . البارود الذي اخترعه الصينيون يقبع الان تحت براميل النفط وابار الغاز .



البطالة تعصف والركود يقصف والجمود يحذف صناعات واقتصاديات وشركات .



في لبنان تبخرت اكذوبة الدولار وبحبوحة الازدهار ودهمتنا باكرا شيخوخة الانهيار .



اميركا ناظر مدرسة مهووس بالعقاب ليس فقط لطالب بل لمدرسة ولجنة الاهل والادارة وكل من يقف في وجه مسطرة الناظر من ايران الى لبنان . تتفرج على تركيا تعبر المتوسط الى ليبيا وتحمس السيسي على معركة علمين جديدة وتذكر السعودية بالوقوف الى جانب مصر وتعيد خلط الاوراق مع الروس من طرابلس لبنان الى طرابلس الغرب . فرنسا تجمد دعمها للبنان واوروبا تفرمل اندفاعتها لاصلاح ذات البين مع طهران .



وفي لبنان يقف المواطن بين شرق وغرب , بين طائف وصيغة . بين عبدة فتنة واكلة جبنة . بين ثورة جياع وغزوة رعاع , بين جمر الالم وفجر الامل .. بين اشرف الناس ومونبارناس ...

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