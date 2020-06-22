الأمن العام يقبض على ٩ أشخاص يتلاعبون بسعر الصرف!

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أشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان الى أن "في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في المتن، بيروت، صيدا، النبطية والبقاع الغربي" كلاًّ من اللبنانيين: (م.ك.أ)، (هـ.م.خ) و(ع.ع.ز) يملكون محلاّت للصرافة، ويتداولون بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرّافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها و(ر.ر.أ)، (م.ع.م) و(ج.إ.ن) والبنغلادشي (ع.أ.هـ) و المصري (ف.ع.ف.ز) يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ويتداولون بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرّافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المُتداول بها".



وأضافت:"كما ضبطت دورية من المديرية في منطقة حاصبيا اللبناني (و.هـ.م) يملك محطةً للمحروقات ويمتنع عن بيع مادة المازوت للمواطنين بالرغم من توفّر كمية 13 ألف ليتر في محطته".



ولفتت الى أن "بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم محلّات الصرافة ومحطة المحروقات بالشمع الأحمر".