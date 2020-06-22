هذا ما قاله بوصعب من وزارة الداخلية

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أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب أنه تحدّث مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عن ضرورة مساهمة المجتمع والأشخاص مع الدولة لمساعدة المواطنين في ظل الأزمة التي نمرّ بها.

وقال بو صعب من وزارة الداخلية: "عرضت مع الوزير فهمي لملفّ مكتمل وليس بحاجة إلى قرار هو طريق وادي الجماجم - بسكنتا وأنا أعمل على هذا الملفّ حتى قبل سنتين من تسلّمي الوزارة سابقاً"، وأضاف: "جئت لأقول لوزير الداخلية أنه يمكننا أن نعمل من دون أي تكلفة إضافية وعرضت عليه خريطة الاستملاكات والعقارات التي لم تستملك ومن السهل أن نسير بمشروع طريق وادي الجماجم في بسكنتا لأنّه لن يكلّف الدولة ولا البلديات وسكان المنطقة هم من سيعملون عليه".

وأشار إلى أن "هناك وضع مستجدّ بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" وقد نكون أمام موجة ثانية في أيلول والمستشفى اللبناني الكندي الذي وضعته بتصرّف وزارة الصحة موجود كخطّة "ب"، وتابع: "المستشفى الذي وضعته بتصرّف وزارة الصحة بات جاهزاً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا وهناك مراسلات بيني وبين الوزارة في هذا الشأن".