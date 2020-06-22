منتج في لبنان يدّعي الحماية من الاصابة بكورونا ... وأمن الدولة تداهم وتحذّر

A + A -

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "بناء لمعلومات توفرت للمديرية عن تصنيع منتج طبي غير مطابق للمواصفات والمعايير الطبية دون ترخيص، تحت اسم "SAF Air Desinfection" وهو عبارة عن ظرف تعقيم تنبعث منه مادة كلور يدّعي الحماية من الاصابة بفيروس كورونا في محلة بشامون وطرحه في الأسواق. قامت دورية تابعة لها بمداهمة المعمل بناءً لإشارة القضاء المختص وإقفاله بالشمع الأحمر ومصادرة المنتج من الاسواق اللبنانية."



وفي هذا الاطار، دعت المديرية لعدم بيع او شراء او ترويج او استعمال هذا المنتج تحت طائلة اتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.