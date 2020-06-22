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المجلس السياسي في "الديمقراطي": لضرورة مشاركة الجميع في اللقاء الوطني في بعبدا

22
JUNE
2020
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عقد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان في خلدة، جرى خلاله البحث في المستجدات السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية الراهنة.


وصدر عن الإجتماع البيان التالي:
"تطرّق المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الحزب إلى التطورات الراهنة على الصعد كافة، إذ رأى المجتمعون أنّه لا بديل في الوضع الدقيق الذي نمرّ فيه عن الحوار، واعتبروا أنّ اللقاء الوطني الذي سيعقد في بعبدا بدعوة مشكورة من رئيس الجمهورية قد لا يوصل إلى نتائج محسومة سلفاً أو إلى الخلاص ممّا نحن فيه اليوم، إنّما بالتأكيد يبقى الحوار بين الجميع هو الخيار الأفضل، ويبقى النقاش الداخلي بين المعنيين والمسؤوليين المشاركين في اللقاء أرقى من التراشق الكلامي اليومي على وسائل الإعلام والذي لا يؤدّي إلا إلى مزيد من التأزم".


وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق إصلاحات شاملة وحقيقية تعزّز فرص الدعم الخارجي للبنان، وجلب استثمارات عربية ودولية إلى حين استعادة الثقة بالسلطات الرسمية المعنية والوصول إلى برّ الآمان على الصعيد المالي والإقتصادي والسياسي وبالتالي الأمني".
وعن أموال المودعين، أكد المجلس على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أموالهم وإلغاء القيود والتعاميم التي تضرب ثقة المواطن بالدولة وبالقطاع المصرفي أكثر فأكثر، إذ من غير المقبول إذلال الناس على أبواب المصارف، وإذلال الطلاب في الخارج بسبب عدم تحويل الأموال المطلوبة للأقساط الجامعية.


وبما يتعلّق بالعقوبات الدولية وقانون قيصر الصادر عن الكونغرس الأمريكي، شدّد المجتمعون على الموقف الواضح والثابت للحزب إلى جانب الدولة السورية وقيادتها الحكيمة ومحور المقاومة، معتبرين أن الضغوطات التي تمارس بشكل مستمر ومتزايد لن تتمكّن من تحقيق مرادها أبداً".

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