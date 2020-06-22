الادّعاء على كيندا الخطيب بجرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي

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ادّعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على الموقوفة كيندا الخطيب بجرم التعامل مع العدو ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي والمتعاملين لمصلحته، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها.

وقد نفذ أقارب كيندا ورفاقها اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، وطالبوا بإطلاقها واعتبارها موقوفة سياسيا بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية وفرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي عند مداخل المحكمة العسكرية وفي محيطها.