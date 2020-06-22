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يروجان المخدرات بين الشويفات والمكلس

22
JUNE
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
في إطار المتابعة المستمرة لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات وتعاطيها على جميع الأراضي اللبنانية، تقوم دوريات الشعبة بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية حيث تكثُر هذه العمليات، وذلك بهدف توقيف مروّجيها والحدّ من انتشار هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية مروّجَين ينشطان ضمن مناطق عدّة في محافظة جبل لبنان، وهما:
 
 م. ف. (مواليد ۱۹۹۸، لبناني)
 ع. ح. (مواليد ۲۰۰۰، لبناني)
 بتاريخ 15/6/2020، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- في محلة المكلّس، خلال قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية.
 
بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على حقيبة سوداء بداخلها كمية من المخدرات معدّة للترويج، وهي عبارة عن:
 
/23/ ظرفاً بداخلها مادة باز الكوكايين زِنة الظرف الواحد منها تتراوح بين /0،6/ و /1،5/غ.
/41/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين، زِنة كل ظرف قرابة /1،5/غ.
/240/غ من مادة حشيشة الكيف.
/8/ حبّات من الحبوب المخدّرة، من نوع "Donoxia"
بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق: الشويفات والمنصورية والمكلّس.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
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