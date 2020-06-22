عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 حزيران 2020

A + A -

البناء: السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ‏ودوليّ»… وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته /‏ ‎«‎القوميّ» يحذّر من مشاركة لبنانيّة في ‏العقوبات على سورية ويدعو الحكومة ‏لتغليب المصلحة الوطنيّة /‏ الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين ‏لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون ‏قيصر يخنقنا وسورية رئتنا /‏



الأخبار: كتاب بولتون... ثرثرة في البيت الأبيض

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز

مصر تندفع إلى التورط في الحرب الليبية

سقطرى بأيدي الإماراتيين: السعودية تبعد «الخطر التركي»





اللواء: «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!

غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و«القوات» تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات





النهار: لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...



الديار: حكومة دياب تتخبّط في لعبة الأرقام ولجنة المال رشّدت أرقام الخسائر

الحكومة استسلمت كلياً لصندوق النقد من خلال طروحاتها وغياب الإصلاحات





الجمهورية: لقاء بعبدا ينتظر الأجوبة



the daily star: Possible boycott could delay Baabda talks

l'orient le jour: Il était une fois la classe moyenne