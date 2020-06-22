عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 حزيران 2020

البناء: السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ودوليّ»… وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته / «القوميّ» يحذّر من مشاركة لبنانيّة في العقوبات على سورية ويدعو الحكومة لتغليب المصلحة الوطنيّة / الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون قيصر يخنقنا وسورية رئتنا /
الأخبار: كتاب بولتون... ثرثرة في البيت الأبيض
آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
مصر تندفع إلى التورط في الحرب الليبية
سقطرى بأيدي الإماراتيين: السعودية تبعد «الخطر التركي»
اللواء: «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و«القوات» تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات
النهار: لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...
الديار: حكومة دياب تتخبّط في لعبة الأرقام ولجنة المال رشّدت أرقام الخسائر
الحكومة استسلمت كلياً لصندوق النقد من خلال طروحاتها وغياب الإصلاحات
الجمهورية: لقاء بعبدا ينتظر الأجوبة
the daily star: Possible boycott could delay Baabda talks
l'orient le jour: Il était une fois la classe moyenne