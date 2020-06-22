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عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 حزيران 2020

22
JUNE
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  البناء: السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ‏ودوليّ»… وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته /‏ ‎«‎القوميّ» يحذّر من مشاركة لبنانيّة في ‏العقوبات على سورية ويدعو الحكومة ‏لتغليب المصلحة الوطنيّة /‏ الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين ‏لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون ‏قيصر يخنقنا وسورية رئتنا /‏

 

 

 

 


الأخبار: كتاب بولتون... ثرثرة في البيت الأبيض
آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
مصر تندفع إلى التورط في الحرب الليبية
سقطرى بأيدي الإماراتيين: السعودية تبعد «الخطر التركي»

 

 

 

 

اللواء: «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و«القوات» تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات

 

 

 

 



النهار: لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...

 

 

 

 


الديار: حكومة دياب تتخبّط في لعبة الأرقام ولجنة المال رشّدت أرقام الخسائر
الحكومة استسلمت كلياً لصندوق النقد من خلال طروحاتها وغياب الإصلاحات

 

 

 



الجمهورية: لقاء بعبدا ينتظر الأجوبة

 

 

 

 


the daily star: Possible boycott could delay Baabda talks

 

 

 

 

l'orient le jour: Il était une fois la classe moyenne

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