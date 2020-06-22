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أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 حزيران 2020

22
JUNE
2020
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البناء: خفايا وكواليس

 خفايا

لفت الكلام الأخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انتباه سفارتين فاعلتين واحدة أوروبيّة والأخرى عربية ومثله الوثيقة السياسية التي نشرها التيار. وعُلم أنهما طلبتا من عدد من المستشارين والأصدقاء تقديم قراءات حول أبعاد وحدود التغيير في سياسات وسلوك التيار ورئيسه وانعكاساتها على الخريطتين السياسيّة والرئاسيّة.

 

كواليس

توقعت أوساط إعلامية أميركية أن يتحول كتاب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون وما فيه من كواليس وأسرار إلى الجزء الفضائحي الأبرز في مواجهة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، خصوصاً أن منع طباعته ونشره جعل الحصول على نسخة منه موضوع الطلب الأول على شبكة الإنترنت.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تتذرّع إحدى مدارس ساحل المتن الشمالي بالأزمة المالية لإقفال ابوابها لكنّ المطلعين يؤكدون ان الخلافات داخل الرهبنة التي تنتمي اليها المدرسة هي السبب وراء الإقفال.

 

حتى الأمس لم توجه الدعوات لانعقاد الجمعيات العمومية لحاملي أسهم شركات الخلوي.

 

لوحظ أن شخصيات من «التيار الوطني الحر» بدأت مغازلة خيارات حاكم مصرف لبنان والتموضع بجانبه.

 

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
تجري إتصالات بين قيادات سياسية من الصف الأول لتوحيد الموقف من لقاء بعبدا لجهة عدم الحضور وإعلان حيثيات هذا القرار للرأي العام!


غمز
إعتبرت شخصية برلمانية مخضرمة ما ورد في المؤتمر الصحفي الأخير للنائب جبران باسيل بمثابة «تكويعة سريعة» لتفادي الوقوع في العقوبات الأميركية بعد دخول قانون «قيصر» حيِّز التنفيذ!


لغز
يزداد عدد إشارات السير المعطلة في بيروت وتتكرر حوادث الإصطدامات، دون ظهور أي مؤشر جدي لبدء التصليحات اللازمة من قبل المراجع المعنية في بلدية بيروت ومديرية شؤون السير!

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