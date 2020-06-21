إخلاء كورنيش صيدا الجديد من خيم المقاهي وكراسيها !

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أعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا، أن قوة من شرطة البلدية تؤازرها عناصر من قوى الأمن الداخلي، أخلت مساء اليوم كورنيش صيدا البحري قبالة مرفأ صيدا التجاري الجديد، أي الكورنيش الجديد قبالة المسجد العمري الكبير وثانوية المقاصد، من خيم المقاهي وكراسيها التي انتشرت على طول الكورنيش، وتسببت باكتظاظه بالمواطنين.

وأوضح قائد شرطة البلدية المفوض ثالث بدر قوام، أن عملية الإخلاء "جاءت بتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، وذلك بعد توجيه إنذار لأصحاب المقاهي بعدم وضع الخيم والكراسي على رصيف الكورنيش، بما يخالف قرار مجلس بلدية صيدا بهذا الخصوص والمتخذ منذ عدة سنوات".

أضاف: "ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمقررات الرسمية والصحية المتعلقة بتداعيات كورونا، وتاليا للحد من تفشي الفيروس في المجتمع".