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بالفيديو - في صور: كادت أن تقع الكارثة!

21
JUNE
2020
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أورد موقع ياصور الخبر التالي مرفقاً بفيديو:" بلا اي منازع، لا سحر يطغى على سحر "بحر صور" في لبنان... من شواطئه الذهبية وصفاء مياهه الى امتداده الطبيعي وتنوع معالمه، ما جعله قبلة لآلاف الاشخاص يقصدونه اسبوعياً، وخاصة في عطلة نهاية الاسبوع، من مختلف المناطق اللبنانية.

ولكن لا بد للجميع من الاخذ بعين الاعتبار بملاحظات فرق الانقاذ البحري التابعة لبلدية صور التي توجه المواطنين لمناطق السباحة الآمنة، وخصوصاً لمن لا يجيد السباحة بطريقة متمكنة. ولما قرر البعض المخالفة، اليوم، رصدت 8 حالات غرق على شواطئ صور مع هبوب الرياح ....

وببسالة وبراعة فذة، استطاع شباب فرق الانقاذ سحبهم الى بر الامان وتدارك احوالهم لتتسلمهم فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني والمتمركزة في كوخ على الشاطئ الجنوبي، وتقدم لهم الاسعافات اللازمة لاستقرار حالاتهم.

وعليه، كل التحية والتقدير لجهود فرق الانقاذ وفرق الصليب الاحمر... كما نهيب بالمواطنين التقيد باجراءات السلامة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ولتكون تجربتهم على شواطئ صور ساحرة ليعودوا ويكرروها مجددا."

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