أخر مستجدات الكورونا في مستشفى الحريري!

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، شفاء حالة من الفيروس، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الذين عولجوا في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، إلى 233 حالة شفاء، مشيرا إلى وجود 5 حالات حرجة داخل المستشفى.



وجاء في التقرير الذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 294 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32 مريضا.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25.



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 233 حالة شفاء.



- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5 حالات.



لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.



- مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر ال WhatsApp 897961-76".