دياب أوعز لخير بدفع بدلات إيواء للمتضررين من حريق في طرابلس

A + A -

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس، أن حريقا اندلع في أحد مولدات الكهرباء بالقرب من ساحة النجمة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق جراء الدخان، عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم ونقل أحدهم إلى مستشفى المظلوم للمعالجة، في حين عمل فوج إطفاء طرابلس على إطفاء الحريق.



وقد تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، الأضرار الناجمة عن الحريق، وأطلع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، على حجم هذه الأضرار، فأوعز دياب بأن تدفع الهيئة بدلات إيواء في مساكن بديلة مؤقتة لقاطني الشقق المتضررة، إلى حين إصلاحهم لمنازلهم.