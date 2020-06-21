عاجل - كيف توزعت إصابات كورونا في المناطق اللبنانية؟

نشرت وزارة الصَّحة العامة جدولاً بينت فيه كيف توزَّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على كافة الأراضي اللبنانية ليوم الأحد ٢١\٦\٢٠٢٠.
وقد بلغ عدد الصابات 51 حالة ( 19 من المقيمين و32 من الوافدين)، وتوزعت على الشكل التالي:
-الظريف (بيروت) 4 إصابات
-تلة الخياط (بيروت) 2 إصابة
-الأشرفية (بيروت) 2 إصابة
-المزرعة (بيروت) 1 إصابة
-الغبيري (بعبدا) 8 إصابات
- الجناح (بعبدا) 2 إصابة
-بئر حسن (بعبدا) 2 إصابات
-برجا (الشوف) 1 إصابة
-كيفون (عاليه) 2 إصابات
-وادي النحلة (طرابلس) 2 إصابات
-البداوي (طرابلس) 2 إصابات
-المينا (طرابلس) 2 إصابات
- حلبا (عكار) 1 إصابة
-الهرمل (الهرمل) 1 إصابة
-الهلالية (صيدا) 3 إصابات
- كوثرية الصياد (صيدا) 2 إصابات
-مجدليون (صيدا) 1 إصابة
- الصرفند (صيدا) 1 إصابة
-جويا (صور) 3 إصابات
- صور (صور) 2 إصابات
- قانا (صور) 1 إصابة
- طورا ( صور) 1 إصابة
-عرب صليم (النبطية) 2 إصابات
-عين إبل (بنت جبيل) 1 إصابة
-حاريص (بنت جبيل) 1 إصابة