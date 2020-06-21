عاجل - كيف توزعت إصابات كورونا في المناطق اللبنانية؟

A + A -

نشرت وزارة الصَّحة العامة جدولاً بينت فيه كيف توزَّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على كافة الأراضي اللبنانية ليوم الأحد ٢١\٦\٢٠٢٠.

وقد بلغ عدد الصابات 51 حالة ( 19 من المقيمين و32 من الوافدين)، وتوزعت على الشكل التالي:



-الظريف (بيروت) 4 إصابات

-تلة الخياط (بيروت) 2 إصابة

-الأشرفية (بيروت) 2 إصابة

-المزرعة (بيروت) 1 إصابة

-الغبيري (بعبدا) 8 إصابات

- الجناح (بعبدا) 2 إصابة

-بئر حسن (بعبدا) 2 إصابات

-برجا (الشوف) 1 إصابة

-كيفون (عاليه) 2 إصابات

-وادي النحلة (طرابلس) 2 إصابات

-البداوي (طرابلس) 2 إصابات

-المينا (طرابلس) 2 إصابات

- حلبا (عكار) 1 إصابة

-الهرمل (الهرمل) 1 إصابة

-الهلالية (صيدا) 3 إصابات

- كوثرية الصياد (صيدا) 2 إصابات

-مجدليون (صيدا) 1 إصابة

- الصرفند (صيدا) 1 إصابة

-جويا (صور) 3 إصابات

- صور (صور) 2 إصابات

- قانا (صور) 1 إصابة

- طورا ( صور) 1 إصابة

-عرب صليم (النبطية) 2 إصابات

-عين إبل (بنت جبيل) 1 إصابة

-حاريص (بنت جبيل) 1 إصابة