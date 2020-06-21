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مبادرة "جايين نقطف سوا!"

21
JUNE
2020
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إن جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE العاملة في مجال التنميّة البشرية والاقتصادية وفي ضوء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان بسبب الإنهيار الاقتصادي من جهة وتفشي وباء كورونا من جهة ثانية، بادرت الى إطلاق أوائل شهر نيسان 2020 مبادرة "أمنك الغذائي، أمنو!" تعزيزاً للأمن الغذائي الوطني. حملة أمّنت توزيع أشجار وأكثر من 19 ألف حصة زراعية مجاناً على المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي الفردي بمواجهة الأزمة الغذائية الحالية.

هذه المبادرة الزراعية المستمرة والتي نفذت مراحلها الأولى بنجاح تام، تأتي من ضمن استراتجية واضحة شاملة لتفعيل قطاعات أساسية في الاقتصاد اللبناني على خط مواجهة الأزمات المستجدة من خلال مبادرات تتطلقها فرق عمل متخصصة في مجالات الصحة، السياحة، التنمية البشرية، تفعيل دور الشباب والمرأة، الصناعة وغيرها.

إستكمالاً لنشاطاتها الزراعية، وايماناً منها بأهمية دعمّ المزرارع والمنتج اللبناني،  توجه أكثر من 50 شابة وشاب من ضمن حملة "جايين نقطف سواّ" لإختبار حياة المزارع والعودة الى الجذور دعماً لمزارعي الكرز في أعالي المتن وذلك على مدى يومي السبت 20 والأحد 21 حزيران 2020.

هدفت هذه الخطوة الى تقديم الدعمّ التقنيّ من خلال جلسة عمل أدارها أخصائيون بالتعاون مع مؤسسة رينه معوض فتحت باب المشاركة في البرنامج الزراعي الممول من المملكة الهولندية والهادف الى تحسين  الانتاج وتأمين محاصيل قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية، كما هدفت الى تخفيف بعض الأعباء المالية بالمساهمة في القطاف، الاضاءة على أهمية خلق فرص عمل موسمية للشباب اللبناني، تعزيز السياحة البيئية الداخلية وتعزيز دور المرأة اللبنانية في المناطق الريفيّة حيث تمّ تسليط الضوء على المطبخ اللبناني من خلال عشاء قروي بمنتجات وطنيّة محليّة.

إستضاف دير سيدة البشارة، زرعايا على مدى يومين المشاركين من مزارعين وخبراء كما أمنت راهبات الدير المنامة للشباب المتطوعين. شارك في هذه الحملة سعادة النائب إدغار معلوف ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، حيث اكدّ رئيس جمعيّة الطاقة الوطنية اللبنانية (LNE) غسان الخوري أهمية التعاون القائم لدعم وتطوير القطاع الزراعي والتزام الجمعية العملّ مع أصحاب المصلحة لخلق مباردات مستدامة معلناً التحضير لأيام دعمّ التفاح، الزيتون، المونة اللبنانية وغيرها.

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